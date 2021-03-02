Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в 2021 году пройдет без зрителей

ТАСС, 2 марта. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Азербайджане состоится без зрителей в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает бакинское агентство Trend со ссылкой на организаторов Гран-при.

В 2020 году этап "Формулы-1" в Баку был отменен из коронавируса, в связи с этим, как сообщает источник агентства, действующий до 2023 года контракт на проведение Гран-при был продлен на один год.

Гран-при Азербайджана пройдет 4-6 июня. Сезон откроется этапом в Бахрейне 26-28 марта. В чемпионате дебютирует российский гонщик Никита Мазепин, он выступит в составе команды "Хаас", его напарником будет сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера Мик Шумахер.

Летом Баку примет три матча группового этапа и один из четвертьфиналов чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Союз европейских футбольных ассоциаций примет решение о формате допуска зрителей 7 апреля.