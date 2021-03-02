Плющенко заявил, что хочет стать тренером номер один в фигурном катании

ТАСС, 2 марта. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко хочет стать тренером номер один в истории. Об этом он заявил телеканалу Olympic Channel.

"Как атлет я уже, конечно, вошел в историю - меня помнят, меня знают. Я второй фигурист в мире после Гиллиса Графстрема, который выиграл четыре олимпийских медали. А как тренеру для того, чтобы войти в историю, мне еще далеко, но сейчас это моя цель. Я хочу стать тренером номер один, вот хотя бы тут хочу стать первым", - сказал Плющенко.

Плющенко 38 лет, он завершил карьеру в марте 2017 года, а в апреле объявил об открытии академии "Ангелы Плющенко", в которую входят двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы Алена Косторная.

Плющенко трижды становился чемпионом мира и семь раз - чемпионом Европы. Фигурист участвовал в четырех Олимпиадах: в 2002 году он завоевал серебро, в 2006 году стал олимпийским чемпионом, в 2010-м завоевал еще одну серебряную медаль, а в 2014-м стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях.