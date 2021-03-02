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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Лыжную трассу чемпионата мира посыпали солью перед женской гонкой с раздельным стартом

Гонка будет проходить в солнечную погоду при 12 градусах тепла

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 2 марта. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира в Оберстдорфе посыпали трассу солью перед стартом женской индивидуальной гонки с раздельным стартом на 10 км, чтобы предотвратить таяние снега. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Старт гонке свободным стилем будет дан в 15:15 мск, в ней примут участие четыре российские лыжницы - Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Мария Истомина.

Гонка будет проходить в солнечную погоду при 12 градусах тепла.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта
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