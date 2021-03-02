Инициатор драки во время турнира по дзюдо в Каспийске будет дисквалифицирован

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Спортсмен из Дагестана, который инициировал драку во время турнира по дзюдо в Каспийске, будет дисквалифицирован. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент Федерации дзюдо Республики Дагестан Ирасхан Джафаров.

Ранее полиция начала проверку после массовой драки на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо для спортсменов в возрасте до 23 лет в Каспийске. Соревнования проходили 27-28 февраля.

"Безусловно, мы осуждаем этот инцидент. От лица федерации дзюдо республики, от всех тренеров, участников и судей мы приносим извинения. В настоящее время служебное расследование Федерации дзюдо России продолжается. Тут даже сомнений нет, что спортсмен, который инициировал драку, будет дисквалифицирован, временно или пожизненно - будет известно по итогам расследования", - сказал Джафаров, уточнив, что статус еще одного инициатора драки - спортсмена из Северной Осетии - будет решен позже.

В Минспорте Дагестана сообщили, что будет усилена разъяснительная и воспитательная работа с представителями команд в преддверии спортивных мероприятий.

"Нами проводятся оргкомитеты, на которых первостепенное значение уделяется вопросам обеспечения порядка в период проведения спортивных мероприятий. Разъяснительная беседа в преддверии официальных турниров министерства проводится с тренерами и представителями команд, руководством федераций по видам спорта, а также судьями, чтобы исключить возможность повторения подобных ситуаций. Дисквалификации спортивной площадки не будет, Дворец спорта и молодежи имени Али Алиева продолжит принимать соревнования", - добавили в пресс-службе Минспорта Дагестана.