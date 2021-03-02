Тренер считает, что победителю Кубка России фигуристу Дикиджи пока не хватает уверенности

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Победителю юниорского финала Кубка России 16-летнему фигуристу из Санкт-Петербурга Владиславу Дикиджи пока еще не хватает уверенности, но он смог собраться и чисто исполнить произвольную программу. Об этом ТАСС рассказал тренер фигуриста Олег Татауров.

Дикиджи выиграл финал турнира с чистым прокатом, в котором справился с двумя четверными сальховами, первый из которых исполнил в каскаде с двойным тулупом, а также с тройным акселем. Он смог получить плюсы практически за все элементы.

"Сегодня он собрался, все откатал, но он пока еще не совсем уверенно все это делает, - рассказал Татауров. - Но задачи у него все-таки большие - два четверных сальхова, аксель во второй половине программы, каскады три плюс три. Физически и морально он был готов выигрывать".

"Четверной сальхов и тройной аксель мы вставили в начале сезона, за полгода он начал выполнять их в программе - результат на первых стартах был отрицательным, но сейчас он их вкатал, - отметил тренер. - Мы будем работать и над новым четверным, но сейчас важно серьезно поработать над дорожками, вращением, катанием, над связующими элементами".

В августе нынешнего года спортсмену исполнится 17 лет. "Переход на взрослый уровень мы пока еще не планируем, - пояснил Татауров. - Влад пока еще не выступал на международных юниорских стартах и хотел бы туда попасть".