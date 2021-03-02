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Финал Кубка России по фигурному катанию

Тренер считает, что победителю Кубка России фигуристу Дикиджи пока не хватает уверенности

По словам Олега Татаурова, переход спортсмена на взрослый уровень пока еще не планируется

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Победителю юниорского финала Кубка России 16-летнему фигуристу из Санкт-Петербурга Владиславу Дикиджи пока еще не хватает уверенности, но он смог собраться и чисто исполнить произвольную программу. Об этом ТАСС рассказал тренер фигуриста Олег Татауров.

Дикиджи выиграл финал турнира с чистым прокатом, в котором справился с двумя четверными сальховами, первый из которых исполнил в каскаде с двойным тулупом, а также с тройным акселем. Он смог получить плюсы практически за все элементы.

"Сегодня он собрался, все откатал, но он пока еще не совсем уверенно все это делает, - рассказал Татауров. - Но задачи у него все-таки большие - два четверных сальхова, аксель во второй половине программы, каскады три плюс три. Физически и морально он был готов выигрывать".

"Четверной сальхов и тройной аксель мы вставили в начале сезона, за полгода он начал выполнять их в программе - результат на первых стартах был отрицательным, но сейчас он их вкатал, - отметил тренер. - Мы будем работать и над новым четверным, но сейчас важно серьезно поработать над дорожками, вращением, катанием, над связующими элементами".

В августе нынешнего года спортсмену исполнится 17 лет. "Переход на взрослый уровень мы пока еще не планируем, - пояснил Татауров. - Влад пока еще не выступал на международных юниорских стартах и хотел бы туда попасть".

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Финал Кубка России по фигурному катанию
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