Матвеева считает, что лыжнице Ступак стоило раньше спуститься с гор и приехать на ЧМ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Не самые высокие результаты лыжницы Юлии Ступак на чемпионате мира в германском Оберстдорфе могут быть связаны с тем, что спортсменка слишком поздно прекратила тренировки в горах и не успела набрать оптимальную форму. Такое мнение ТАСС высказала серебряный призер чемпионата мира 2017 года в командном спринте Наталья Матвеева.

Во вторник Ступак заняла 29-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем. Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, показавшая пятый результат, Наталья Непряева стала 12-й, Мария Истомина - 28-й. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг.

"Юля Ступак вышла на лыжню после декретного отпуска, и набрать форму в первый же сезон дорогого стоит, - сказала Матвеева. - Но если анализировать ее выступление, как и Глеба Ретивых с Евгением Беловым, то я допускаю, что тренеры немного промахнулись и поздно спустились с гор. Может быть, надо было пораньше спускаться и разгоняться здесь".

"У Юли не те движения, да и по Глебу с Евгением это заметно. Но это Маркус Крамер решает, может быть, он сейчас думает в первую очередь о подготовке к Олимпийским играм", - продолжила собеседница ТАСС. Ступак вместе с Ретивых, Беловым и Сергеем Устюговым тренируется в группе немецкого специалиста Крамера.

Матвеева призналась, что очень переживала за Сорину и надеялась, что та максимально быстро пройдет заключительный спуск. "Но это чемпионат мира, где выступают все сильнейшие, поэтому ей пришлось очень сложно. Каких-то замечаний к выступлению Тани быть не может, она первый год выступает после рождения ребенка, у нее была травма ноги к тому же", - отметила собеседница ТАСС.

"Если говорить про Наташу Непряеву, то, конечно, отсутствие полноценных тренировок накануне турнира из-за травмы руки не могло не сказаться на результате. Не стоит сейчас ей предъявлять какие-то претензии. Наоборот, ее нужно поддержать. Она борется, выступает. А Маша Истомина показала свой результат, я считаю, выше головы не прыгнешь", - заключила Матвеева.