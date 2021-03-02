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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Тренер считает, что поражение в гонке с раздельным стартом на ЧМ придаст агрессии Сориной

Лыжница заняла пятое место в этой гонке

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Пятое место в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на чемпионате мира придаст российской лыжнице Татьяне Сориной агрессии и уверенности в том, что можно бороться за попадание на пьедестал. Такое мнение ТАСС высказал тренер российской сборной по лыжным гонкам, муж спортсменки Егор Сорин.

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Во вторник в германском Оберстдорфе на чемпионате мира состоялась гонка на 10 км с раздельным стартом свободным стилем. Первое место заняла норвежская лыжница Тереза Йохауг, она преодолела дистанцию за 23 минуты 9,8 секунды. Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, которая финишировала пятой (+1.13,8).

"Пятое место - это не медаль, как еще можно оценить выступление, - сказал Сорин. - Какая разница, была недавно травма, или нет - если выходишь на чемпионат мира, должен биться не за пятые, шестые, седьмые и восьмые места. Это на Кубке мира можно довольствоваться такими местами, на чемпионате мира сложно, особенно когда спортсмен способен бороться за медаль".

"Не получилось всего понемногу, по крупицам - не слишком быстрое начало, может быть, где-то не приспособилась к трассе. К Тане вопросов нет, просто не получилось взять медаль", - добавил тренер.

Сорин отметил, что у него есть вопросы к лыжнице по сегодняшней гонке, а не вообще по выступлению на чемпионате мира. "Сегодняшнее поражение придаст определенной агрессии на будущее и добавит уверенности в том, что реально бороться за тройку. В будущем это поражение может сыграть положительную роль, но сегодня мы разочарованы", - резюмировал собеседник агентства.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта. До конца турнира у женщин состоятся еще две гонки - смешанная эстафета (4x5 км) и масс-старт классическим стилем на 30 км. Они состоятся 4 и 6 марта.

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