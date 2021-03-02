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Санкции WADA против российского спорта

Матыцин: Россия ведет диалог с Международной федерацией регби по вопросу Кубка мира

Федерация регби России подала заявки на проведение Кубка мира 2027 и 2031 годов
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Россия находится в диалоге с Международной федерацией регби (World Rugby) по вопросу проведения Кубка мира в 2027 году. Об этом во вторник сообщил журналистам министр спорта России Олег Матыцин.

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Федерация регби России ранее подала заявки на проведение Кубка мира 2027 и 2031 годов. Вступившие в силу 17 декабря 2020 года двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) не позволяют России претендовать на проведение Олимпиад и мировых первенств. Выборы стран-организаторов пройдут в 2022 году, когда запрет еще будет действовать.

"Мы сейчас совместно с федерацией находимся в диалоге с международным союзом регби по возможности проведения Кубка мира по регби", - сказал Матыцин. Он отметил, что рассчитывает на "разумное решение", не уточнив сроков его принятия.

Глава Минспорта 1-2 марта находился с рабочим визитом в Красноярске, где провел совещание по вопросу передачи горнолыжных кластеров "Сопка" и "Радуга", построенных к Универсиаде-2019, в федеральную собственность и распоряжение Сибирского федерального университета. Передача этих объектов должна пройти в этом году. Также Матыцин принял участие в церемонии открытия Всероссийской зимней спартакиады инвалидов.

Теги
РоссияМатыцин, Олег ВасильевичСанкции WADA против российского спорта
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