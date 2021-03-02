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ММА

Российский боец по прозвищу Моряк подписал контракт с Bare Knuckle FC

Евгений Курданов будет выступать в турнирах ведущего американского промоушена боев на голых кулаках

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский боец Евгений Моряк Курданов подписал контракт с промоушеном Bare Knuckle FC. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Евгений Курданов подписал контракт с американской организацией кулачных боев Bare Knuckle FC", - сказал собеседник агентства.

Курданов выступал в российских организациях по проведению поединков на голых кулаках. Он стал вторым россиянином в данной организации после Артема Лобова, который также имеет ирландский паспорт.

Bare Knuckle FC является ведущей мировой организацией по проведению поединков на голых кулаках.

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