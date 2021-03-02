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Летние олимпийские виды спорта

Пропавший 9 февраля олимпийский чемпион по конному спорту Александр Блинов найден мертвым

Тело обнаружили во вторник в деревне Андреевское в Московской области
Александр Блинов, 1980 год Евгений Шлей/ТАСС
Описание
Александр Блинов, 1980 год
© Евгений Шлей/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1980 года по конному спорту Александр Блинов, пропавший 9 февраля, найден мертвым. Об этом ТАСС сообщили в Федерации конного спорта России (ФКСР).

Как ранее сообщал ТАСС, Блинова последний раз до этого видели 9 февраля в деревне Андреевское Можайского района, до начала марта его местонахождение было неизвестно. Поиском пропавшего занимались полиция и добровольцы.

"Тело Александра Блинова найдено сегодня неподалеку от конюшни в деревне Андреевское. От лица Федерации конного спорта России выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким покойного", - сказала пресс-секретарь ФКСР Екатерина Зобова.

Блинов на Олимпийских играх 1980 года в Москве стал чемпионом в командном троеборье и серебряным призером в личном троеборье.

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