Всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов открылась в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия III Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов прошла во вторник в Красноярске, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Сегодня очень символичный день для Красноярского края, всей России. 2 марта 2019 года здесь, в Красноярске, была открыта Всемирная зимняя Универсиада, и весьма символично, что мы открываем наш праздник - III зимнюю Спартакиаду", - сказал на церемонии открытия министр спорта России Олег Матыцин.

Губернатор региона Александр Усс отметил, что Красноярск имеет развитую спортивную инфраструктуру и опыт проведения соревнований высокого уровня. "И, конечно, хорошие возможности для развития адаптивных видов спорта", - добавил глава региона.

Днем, до официальной церемонии открытия, были разыграны первые медали соревнований. Спортсмены определили сильнейших в горнолыжном спорте (супер-гигант) и сноуборд-кроссе (слалом). Лидером в общекомандном зачете среди горнолыжников стала сборная Башкортостана, которая завоевала три золотые медали.

В соревнованиях III Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов, которая проходит в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", примут участие более 500 спортсменов из 30 регионов России. Старты пройдут в керлинг-арене "Красноярск", фанпарке "Бобровый лог" и многофункциональном спортивном комплексе "Радуга".

Всего будет разыграно 173 комплекта наград в 11 видах программы. Участниками Спартакиады стали юноши и девушки от 14 до 18 лет с ограниченными возможностями: лица с поражением опорно-двигательного аппарата, заболеванием церебральным параличом, интеллектуальными нарушениями, нарушениями зрения и слуха.