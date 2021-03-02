Вяльбе: лыжниками из-за телевидения приходится выступать на чемпионате мира в жару

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 2 марта. /ТАСС/. Лыжники на чемпионате мира в Оберстдорфе вынуждены выступать в теплую погоду на разбитой трассе, поскольку телевизионные компании отказываются переносить гонки на утреннее время. Об этом журналистам заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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Большинство гонок на чемпионате мира в Оберстдорфе проходят в солнечную погоду при температуре воздуха +12 градусов. Лыжня становится вязкой, для сохранения снега организаторы используют соль. В среду индивидуальная гонка началась в 13:00 по местному времени. На утро были перенесены только первые гонки турнира - спринты, которые прошли на прошлой неделе.

"После переноса спринта нам сразу сообщили, что больше гонки переноситься не будут. Все связано с телевидением. Спортсмены в этой ситуации просто заложники - раз телевидение не может никуда подвинуться, то мучайтесь", - сказала Вяльбе.

При этом глава федерации не склонна оправдывать погодой неудачные результаты ряда российских лыжников.

Чемпионат мира продлится до 7 марта.