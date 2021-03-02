Штырков проведет бой с Гуговым на турнире Absolute Championship Akhmat

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский боец Иван Штырков проведет поединок против соотечественника Мурата Гугова 26 марта на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом ТАСС сообщил президент ACA Алексей Яценко.

"Уральский Халк" Иван Штырков проведет бой против Мурата Гугова на ACA 120 в Санкт-Петербурге 26 марта", - сказал Яценко.

В активе 32-летнего Штыркова 17 побед при 2 поражениях и одной ничьей. Боец побеждал таких соперников, как Фабио Мальдонадо, Тиаго Силва, Сатоши Иши, и многих других. Также он был бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), но не смог дебютировать в лиге из-за нарушения антидопинговых правил. У 30-летнего Мурата Гугова в активе 7 боев при 3 поражениях.