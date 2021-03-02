Вяльбе заявила, что имеет полное право критиковать готовность к турниру лыжников Крамера

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 2 марта. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что имеет полное право критиковать группу тренера сборной страны Маркуса Крамера за плохую готовность к чемпионату мира в Оберстдорфе. Об этом она заявила журналистам после женской гонки с раздельным стартом.

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Лидеры группы Крамера Юлия Ступак, Евгений Белов и Сергей Устюгов на чемпионате мира пока не завоевали медалей.

"Юля не знает, что с ней происходит, Маркус не говорит, - сказала Вяльбе. - Думаю, он об этом будет думать после чемпионата, сейчас ему сложно говорить, потому что уже ничего реально не сделаешь".

"Я имею полное право высказать свое личное мнение. Как ему, так и средствам массовой информации. Я считаю, что его команда к чемпионату мира не готова", - заявила она.

Она отметила, что Ступак и Белов на турнире не могут реализовать свой потенциал. "Юлию я не вижу в лидерах сегодня. Белов просто провалился. Надеюсь, что завтра Артем [Мальцев] поправит ситуацию этой команды", - отметила она.