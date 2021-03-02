Место проведения шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге утвердят до конца недели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Площадка для проведения турнира претендентов на шахматную корону в Екатеринбурге будет выбрана до конца этой недели. Планируется, что он пройдет в том же месте, что и до приостановки соревнований, - в отеле Hyatt, но возможны варианты, сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян.

Турнир претендентов, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля. В марте 2020 года участники успели провести все партии первого круга.

"Следующий вопрос - какая все-таки площадка, потому что были определенные претензии по ней. <...> Мы склоняемся площадку не менять, оставить площадку Hyatt со всеми элементами, которые были задействованы в прошлый раз. Вообще варианты могут быть разные, посмотрели резиденцию губернатора, "Синару". До конца этой недели, надеюсь, решение будет принято", - сказал он.

По его словам, в отеле Hyatt есть все необходимые для соревнований удобства, в том числе и большой игровой зал.

Ранее президент Федерации шахмат России Андрей Филатов сообщал ТАСС, что площадка для проведения соревнований останется прежней.