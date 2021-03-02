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Зимние олимпийские виды спорта

Сноубордистка Надыршина стала первой в параллельном слаломе на чемпионате мира

В финале россиянка опередила Рамону Хофмайстер из Германии
София Надыршина EPA-EFE/IGOR KUPLJENIK
Описание
София Надыршина
© EPA-EFE/IGOR KUPLJENIK

ТАСС, 2 марта. Россиянка София Надыршина заняла первое место в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду в параллельных дисциплинах. Соревнования проходят в Словении.

В финале 17-летняя спортсменка опередила представительницу Германии Рамону Хофмайстер, которая не финишировала. Третье место заняла немка Селина Йёрг. Еще одна россиянка Наталья Соболева выбыла на стадии 1/4 финала.

Это вторая награда Надыршиной на чемпионате мира, в понедельник она завоевала свою первую медаль мировых первенств, став второй в параллельном гигантском слаломе. Также в ее активе три победы на юниорском чемпионате мира 2020 года.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля. Из-за пандемии коронавируса турнир отменили, позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение провести отдельные мировые первенства по каждой дисциплине.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены вынуждены выступать без национального флага и гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года. Сноубордисты выступают на чемпионате мира под флагом Олимпийского комитета России и названием Russian Ski Federation или RSF.

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