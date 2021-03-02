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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Непряева рассказала, что ей было морально тяжело после упущенной медали на чемпионате мира

Спортсменка не до конца восстановилась после перелома руки, полученного за месяц до чемпионата мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 2 марта. /ТАСС/. Российской лыжнице Наталье Непряевой было морально очень тяжело пережить упущенную медаль чемпионата мира в командном спринте. Об этом она рассказала журналистам во вторник после выступления в индивидуальной гонке.

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В воскресенье Непряева в паре с Юлией Ступак финишировала четвертой, на заключительном этапе российская спортсменка уступила швейцарке и словенке в борьбе за призовое место.

"Морально было очень тяжело, потому что я была настроена на медаль и до последнего мне казалось, что я смогу ее завоевать, но физически пока, конечно, я еще не готова бороться с лидерами. И не отрицаю, что перегорела, слишком поверила в себя. Поэтому не хватило на финише", - сказала Непряева.

В гонке с раздельным стартом Непряева заняла 12-е место. "Я действительно разгоняюсь. На сборе не была проделана необходимая скоростная работа, и сейчас гонками я наверстываю то, что не доделала в связи с травмой. Надеюсь, что к эстафете подойду еще лучше", - отметила лыжница, которая продолжает восстанавливаться после перелома руки.

В женской части чемпионата мира еще запланированы эстафета и гонка на 30 км.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта
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