Непряева рассказала, что ей было морально тяжело после упущенной медали на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 2 марта. /ТАСС/. Российской лыжнице Наталье Непряевой было морально очень тяжело пережить упущенную медаль чемпионата мира в командном спринте. Об этом она рассказала журналистам во вторник после выступления в индивидуальной гонке.

В воскресенье Непряева в паре с Юлией Ступак финишировала четвертой, на заключительном этапе российская спортсменка уступила швейцарке и словенке в борьбе за призовое место.

"Морально было очень тяжело, потому что я была настроена на медаль и до последнего мне казалось, что я смогу ее завоевать, но физически пока, конечно, я еще не готова бороться с лидерами. И не отрицаю, что перегорела, слишком поверила в себя. Поэтому не хватило на финише", - сказала Непряева.

В гонке с раздельным стартом Непряева заняла 12-е место. "Я действительно разгоняюсь. На сборе не была проделана необходимая скоростная работа, и сейчас гонками я наверстываю то, что не доделала в связи с травмой. Надеюсь, что к эстафете подойду еще лучше", - отметила лыжница, которая продолжает восстанавливаться после перелома руки.

В женской части чемпионата мира еще запланированы эстафета и гонка на 30 км.