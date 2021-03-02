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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Непряева считает, что отказ от мобильных телефонов оградит лыжников от потока критики

Спортсменка не исключила, что негативные комментарии в соцсетях отрицательно влияют на настрой некоторых спортсменов

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 2 марта. /ТАСС/. Отказ от мобильных телефонов может помочь оградить российских лыжников от потока негативных комментариев в социальных сетях. Такое мнение журналистам высказала Наталья Непряева после выступления в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе.

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что на время чемпионата мира и Олимпийских игр у спортсменов сборной надо отбирать мобильные телефоны, чтобы они не засиживались в социальных сетях. В воскресенье Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место в командном спринте. На последний этап российская команда уходила в качестве лидера, однако Ретивых упустил не только первое место, но и пропустил вперед Йони Мяки - финского лыжника, с которым у Большунова в январе произошла конфликтная ситуация. После гонки Ретивых получил массу негативных комментариев в Instagram.

"Конечно, это неприятно, но надо быть выше этого. Я вообще никогда не реагирую на написанное, - сказала Непряева. - Мне кажется, это одна из причин, почему Елена Валерьевна выступает против мобильных телефонов. Это очень сильно влияет на психику, сбивает настрой на следующие гонки".

Чемпионат мира продлится до 7 марта.

Теги
Большунов, Александр АлександровичВяльбе, Елена ВалерьевнаЧемпионат мира по лыжным видам спорта
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