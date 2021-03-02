Фигуристы Алиев и Косторная стали запасными российской команды на чемпионате мира

ТАСС, 2 марта. Чемпионы Европы 2020 года в мужском и женском одиночном катании Дмитрий Алиев и Алена Косторная вошли в число запасных российской команды на чемпионат мира по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее стал известен состав российской команды на чемпионат мира. В мужском одиночном катании выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко, запасными будут Алиев и Петр Гуменник. В женском турнире выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова, запасные - Косторная и Елизавета Нугуманова.

В соревнованиях спортивных пар примут участие Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, запасные - Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В танцах на льду выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро , запасные - Аннабель Морозов и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

Из-за введенных в декабре санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на чемпионате мира будут выступать с подкорректированной эмблемой Федерации фигурного катания на коньках России на английском языке с надписью FSFR (Figure Skating Federation Russia) и без национального гимна, вместо которого будет использован фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира в Швеции пройдет с 22 по 28 марта.