В "Спартаке" заявили, что продолжают делать акцент на семейную аудиторию матчей КХЛ

ТАСС, 2 марта. Московский "Спартак" продолжает делать акцент на семейную аудиторию во время проведения мероприятий в рамках домашних матчей Континентальной хоккейной лиги. Об этом на встрече медиаклуба "Бесценной лиги" рассказал руководитель пресс-службы красно-белых Владимир Самохин.

"Спартак" по итогам регулярного чемпионата КХЛ сумел пробиться в плей-офф. Красно-белые проводят домашние игры на "ЦСКА-Арене", вмещающей 12,1 тыс. зрителей.

"Наша маркетинговая команда работает в "Спартаке" шестой сезон - с тех пор, как красно-белые пропустили чемпионат-2014/15, а потом произошло возрождение клуба. С первых же дней работы мы определили для себя главную задачу: на матчах "Спартака" должно быть как можно больше зрителей, - сказал Самохин. - В этом сезоне из-за пандемии мы вынуждены ограничивать число болельщиков. А раньше каждый год "Спартак" устанавливал новые рекорды посещаемости, и в прошлом сезоне у нас в среднем на матч приходило около девяти тысяч зрителей".

"Для Москвы это очень хороший показатель, мы были и остаемся самой посещаемой командой столицы. Сейчас делаем упор на семейную аудиторию - придумываем различные активности в социальных сетях и на арене. И не забываем о фанатском секторе, с которым продолжаем тесно общаться", - добавил он.

"Бесценная лига" появилась в 2016 году, она призвана оценить особый вклад болельщиков в игру. В течение сезона болельщики голосуют за лучших игроков матчей, а также принимают участие в дополнительных мероприятиях. Победители получают главную награду под названием "Бесценный трофей" и возможность выйти на лед вместе с хоккеистом любимого клуба, получить призы с автографами, посмотреть матч в компании звездных игроков и хоккейных комментаторов, встретиться со спортсменами и легендарными тренерами.