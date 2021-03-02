Винер-Усманова считает, что гимнастке Дине Авериной стоило пропустить чемпионат России

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Лидеру сборной России по художественной гимнастике Дине Авериной стоило внимательно относиться к совету тренера не выступать на чемпионате России, чтобы сохранить эмоции. Такое мнение высказала журналистам главный тренер национальной команды и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Победу в личном многоборье на чемпионате России, который проходит в Москве, одержала Арина Аверина, набравшая 109,95 балла. Второе место заняла Лала Крамаренко (108,90), третьей стала Дина Аверина (106,35).

"Дина сегодня была не в таком состоянии, как это было на недавнем Гран-при, но там она выложилась по полной программе и получала невероятно высокие оценки. Но сейчас я лишний раз убедилась, что таким гимнасткам, как Дина, надо соревнования выбирать и не выхолащивать эмоции", - сказала Винер-Усманова.

"Я считала изначально, что Дина не должна была выступать на этих соревнованиях. Но они своего рода актрисы, которые хотят сцены, и иногда принимают такие решения. Но теперь, как говорится, умные учатся на чужих ошибках, а дураки - на своих. Они умные и порядочные девочки, но все равно им нужно прислушиваться к мнению", - добавила главный тренер.