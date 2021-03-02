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Летние олимпийские виды спорта

Винер-Усманова считает, что гимнастке Дине Авериной стоило пропустить чемпионат России

По мнению главного тренера национальной команды, спортсменке не хватило эмоций на турнире
Главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова Сергей Бобылев/ТАСС
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Главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Лидеру сборной России по художественной гимнастике Дине Авериной стоило внимательно относиться к совету тренера не выступать на чемпионате России, чтобы сохранить эмоции. Такое мнение высказала журналистам главный тренер национальной команды и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

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Победу в личном многоборье на чемпионате России, который проходит в Москве, одержала Арина Аверина, набравшая 109,95 балла. Второе место заняла Лала Крамаренко (108,90), третьей стала Дина Аверина (106,35).

"Дина сегодня была не в таком состоянии, как это было на недавнем Гран-при, но там она выложилась по полной программе и получала невероятно высокие оценки. Но сейчас я лишний раз убедилась, что таким гимнасткам, как Дина, надо соревнования выбирать и не выхолащивать эмоции", - сказала Винер-Усманова.

"Я считала изначально, что Дина не должна была выступать на этих соревнованиях. Но они своего рода актрисы, которые хотят сцены, и иногда принимают такие решения. Но теперь, как говорится, умные учатся на чужих ошибках, а дураки - на своих. Они умные и порядочные девочки, но все равно им нужно прислушиваться к мнению", - добавила главный тренер.

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