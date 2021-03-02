Винер-Усманова пока не приняла решение о вакцинации гимнасток сборной от коронавируса

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова пока не приняла решения о вакцинации национальной команды от коронавирусной инфекции. Об этом Винер-Усманова сообщила журналистам.

1 марта директор центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Андрей Жолинский заявил в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1" о том, что в ближайшее время будет проводиться всеобщая иммунизация спортсменов от коронавирусной инфекции.

"Все разрешают прививаться, кроме Международного олимпийского комитета, он не принял решение. Он ничего не говорит про это, потому что у МОК есть какое-то мнение и нет вакцины. Вакцина есть только у государства, а у МОК ее нет. И как это будет выглядеть, мы не знаем", - сказала Винер-Усманова.

"По телевизору сегодня сказали, что обнаружено 3,5 тысячи мутаций вируса. Не знаю, мы сидим в обсервации, никого не видим и никуда не ходим. На соревнованиях у нас своя зона прохода, своя зона разминки. Я даже не разрешаю браться за руки гимнасткам", - добавила главный тренер сборной России.

Ранее также сообщалось, что Министерство спорта России и ФМБА прорабатывают вопрос о вакцинации спортсменов сборных страны. Отмечалось, что вакцинация будет носить добровольный характер.