Арина Аверина рассказала, что на чемпионате России ставила задачу преодолеть себя

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Чемпионка России 2021 года по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье Арина Аверина перед турниром поставила перед собой задачу преодолеть себя. Об этом она рассказала журналистам.

Арина Аверина заняла первое место, набрав 109,95 балла. Второе место заняла Лала Крамаренко (108,90), третьей стала Дина Аверина (106,35). Арина Аверина сумела защитить титул чемпионки, завоеванный год назад в Москве.

"В этом году было сложно выступать, потому что конкуренция была огромная. И для меня главной задачей было здесь преодолеть себя. Я не вспоминала о том, что было на Гран-при и думала только о том, как добиться здесь результата", - сказала Арина Аверина.

Чемпионат России по художественной гимнастике проходит в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. 3 марта будут разыграны награды в финалах соревнований в отдельных видах упражнений (по восемь гимнасток в каждом виде).

Результаты выступлений на чемпионате России являются одним из определяющих факторов при формировании состава национальной команды на предолимпийский чемпионат Европы, который пройдет с 9 по 13 июня в болгарской Варне.