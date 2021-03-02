Плющенко: Жилиной нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям

Жилина, которая в 12 лет владеет тройным акселем и четверным тулупом, в настоящее время тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и своей матери Людмилы Алферовой. В короткой программе финала Кубка России спортсменка не совладала с тройным акселем, в произвольной программе он, хотя и был докручен, завершился падением. Также Жилина ошиблась на выезде с четверного тулупа в каскаде с двойным тулупом и чисто выполнила сольный четверной тулуп. Победителем финала кубка стала Софья Акатьева (241,04), второе место заняла Софья Самоделкина (223,67), бронзу турнира завоевала Аделия Петросян (204,22), Жилина восьмая с 184,75 балла.

"Очень сильно хотела победить, у нее на сегодняшний день очень хорошая форма, на тренировках совсем не срывала. Сейчас с ней работаю я и Людмила Николаевна Алферова, и за последнее время она стала стабильнее по крайней мере на тренировках. Но Веронике нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям после смены тренеров, школы, сейчас ей уже не нужно никуда ездить, мы с Яной выделили семье Вероники новый дом в десяти секундах ходьбы до катка", - рассказал Плющенко.

"Ей всего 12 лет, - подчеркнул Плющенко. - Да, мы хотим видеть от нее прыжки ультра-си, но это очень сложно, это же дети, хотя они и делают уникальные вещи, и Веронике, повторюсь, всего 12 лет. В короткой она немного перегорела, так хотела всю программу сделать, а в произвольной показала достойное катание, рабочий прокат с другим настроением, нежели в короткой, не была зажата. Да, тройной аксель не получился, но прыгала она его достаточно комфортно, удобно, значит, надо больше соревноваться, чем мы и займемся".

"Работаем дальше, вся жизнь впереди. Мне не нужно, чтобы девочки катали в 12-13 великолепно, а в 15-16 заканчивали, я хочу вытащить их на большую арену, на чемпионаты Европы, мира, на Олимпийские игры. Неправильно, когда они рано травмируются и сходят с этого пробега. Впереди есть еще четыре старта - в Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Москве и Сочи, на двух из них мы еще повыступаем, это точно, и выступим с четверным лутцем и четверных сальховом, задел такой, она это делает на тренировках", - подытожил тренер.