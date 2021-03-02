Чемпионка мира сноубордистка Надыршина рассказала, что помогло ей настроиться на победу

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. София Надыршина с боевым настроем провела второй соревновательный день чемпионата мира по сноуборду в параллельных дисциплинах, выигранная в понедельник серебряная медаль в гигантском параллельном слаломе придала ей дополнительную мотивацию. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Во вторник Надыршина завоевала золотую медаль в параллельном слаломе на чемпионате мира, в финале 17-летняя спортсменка опередила представительницу Германии Рамону Хофмайстер. В понедельник Надыршина завоевала свою первую медаль мировых первенств, став второй в параллельном гигантском слаломе.

"Сегодня был боевой настрой, после вчерашнего серебра, как после поражения. Изо всех сил стремилась к этой победе и мечтала о ней, это для меня высшая награда. Всегда хочется выигрывать, но особенно, когда знаешь, что можешь это сделать. Очень хотелось выиграть, доказать всем, всей стране, что мы не просто так приехали на этот чемпионат мира", - сказала Надыршина.

"Я ехала соревноваться, выигрывать эти медали. Чемпионат мира - тот старт, которого особенно ждешь, тем более что в этом году мы не знали точно, состоится он или нет. Я была настроена очень серьезно", - добавила спортсменка.

Россиянка стала самой молодой чемпионкой в параллельном слаломе за всю историю.

"После финиша мне сразу сказали, что я самая молодая чемпионка мира в этой дисциплине, даже все заголовки в СМИ, которые видела, были про то, что 17-летняя спортсменка выиграла, - отметила Надыршина. - Наверное, такие мысли, осознание этого приходит уже после победы, когда начинаешь смотреть новости, а после финиша была только одна мысль в голове: "Как классно!". Тем более это такой старт, где все за тебя болеют, поддерживают, это придает сил. Все поздравили после финиша, подходили и говорили, что я молодец, самая молодая чемпионка, что это нереально".

На Сахалине все смотрели

Сноубордистка рассказала, что прямую трансляцию чемпионата мира смотрели на ее родном Сахалине, несмотря на разницу во времени со словенской Роглой.

"На Сахалине сейчас почти четыре утра, но все мои родные смотрели соревнования. Сразу после финиша позвонила своему тренеру, это исторический старт и победа, там тоже все очень рады, - поделилась эмоциями Надыршина. - Вчера все-таки не была на 100% довольна серебряной медалью, а сейчас - просто очень счастлива".