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Допинг в спорте

Олимпийскую чемпионку по тяжелой атлетике Сливенко временно отстранили из-за допинга

Обвинения основаны на данных, полученных из базы московской лаборатории
Оксана Сливенко Григорий Сысоев/ТАСС
Описание
Оксана Сливенко
© Григорий Сысоев/ТАСС

ТАСС, 2 марта. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила олимпийскую чемпионку Оксану Сливенко по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

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Спортсменка отстранена с 1 марта 2021 года. Отмечается, что обвинения основаны на данных, полученных из базы московской лаборатории (LIMS).

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в апреле 2020 года объявило о завершении расследования в отношении 298 российских спортсменов на основе базы данных московской лаборатории, которая содержит результаты их проверки на допинг за период с 2012 по 2015 год. Собранная информация была передана международным спортивным федерациям.

Сливенко 34 года. Она является чемпионкой Олимпийских игр 2008 года в весовой категории до 69 кг, спортсменка получила золотую медаль после дисквалификации китаянки Лю Чуньхун. На ее счету также три золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира и шесть побед на чемпионатах Европы.

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