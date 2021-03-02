Сноубордист Логинов рассказал о причинах ошибки в параллельном слаломе на чемпионате мира

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сильное желание победить и усталость после первого соревновательного дня чемпионата мира по сноуборду в параллельных дисциплинах могли сыграть свою роль в результате Дмитрия Логинова в параллельном слаломе. Такое мнение Логинов высказал ТАСС.

Во вторник Логинов занял третье место в параллельном слаломе на чемпионате мира, соревнования проходили в Словении. В понедельник он завоевал золото в параллельном гигантском слаломе и в третий раз в карьере стал чемпионом мира

"Результат чемпионата мира в целом отличный, очень рад, что защитил титул в гигантском слаломе, - отметил Логинов. - Конечно, рассчитывал сегодня на слалом, но немного не получилось, ничего, работаем дальше. Сложно сказать, что именно не пошло сегодня, ошибки случаются, еще пересмотрю видеоповторы. Бывает такое, что на ровном месте спотыкаешься, и сегодня, видимо, удача была на австрийской стороне".

"Это мой третий чемпионат мира, но особенно не задумываюсь о том, какой это турнир по счету и о защите титулов. В "гиганте" вчера был спокоен, а вот в слаломе сегодня было тяжелее, видимо, сильно хотел победить. На слаломе плохо проехал первую квалификацию, ошибся, вторую пришлось спасать изо всех сил. Потом был большой перерыв перед финалами, и как-то уже по-другому все пошло", - пояснил сноубордист.

В 2019 году Логинов победил в параллельном гигантском слаломе и в параллельном слаломе на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта), став (в возрасте 19 лет) самым молодым чемпионом мира в истории параллельного гигантского слалома. Он первым из россиян одержал победу в параллельном слаломе на первенствах планеты.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля. Из-за пандемии коронавируса турнир отменили, позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение провести отдельные мировые первенства по каждой дисциплине. На счету российских спортсменов на прошедшем чемпионате мира две золотые медали, одна серебряная и две бронзовые.