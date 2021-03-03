Европейский олимпийский квалификационный турнир по боксу пройдет в Париже

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Европейский квалификационный турнир по боксу на летние Олимпийские игры в Токио пройдет в Париже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной ассоциации бокса (AIBA).

Число заразившихся коронавирусом на отборочном к ОИ турнире по боксу возросло до шести

Соревнования пройдут с 4 по 8 июня. Также сообщается, что американский отборочный турнир пройдет 10-16 мая в Буэнос-Айресе. Так как финальные квалификационные соревнования были отменены, то 53 квоты, которые должны были распределиться на этом турнире, будут распределены согласно рейтингу, который разработает рабочая группа.

Европейский отборочный турнир начался 14 марта 2020 года, однако был остановлен через три дня из-за пандемии коронавируса. Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа.