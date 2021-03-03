Не хватило только гимна. Российские сноубордисты выиграли пять наград чемпионата мира

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сборная России по сноуборду завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате мира в параллельных дисциплинах. Соревнования проходили в словенской Рогле.
Изначально чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля. Из-за пандемии коронавируса турнир отменили, позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение провести отдельные мировые первенства по каждой дисциплине.
В понедельник Дмитрий Логинов занял первое место в параллельном гигантском слаломе, став трехкратным чемпионом мира. Еще один россиянин Андрей Соболев завоевал бронзовую медаль. Во вторник в параллельном слаломе оба российских спортсмена боролись за третье место, победу одержал Логинов, который в полуфинальном заезде сошел с трассы, допустив ошибку. "Бывает такое, что на ровном месте спотыкаешься, и сегодня, видимо, удача была на австрийской стороне", - сказал Логинов ТАСС.
Победителем стал австриец Бенджамин Карл, опередивший в финале своего соотечественника Андреаса Проммеггера на 0,09 секунды. "Где-то допустили ошибки в полуфиналах, но ничего страшного. Трасса очень сложная, все заезды напряженные, так получилось. К сожалению, вышло так, что наши спортсмены встретились только в малом финале, а лучше бы в большом", - отметил в беседе с ТАСС президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.
В 2019 году Логинов победил в параллельном гигантском слаломе и в параллельном слаломе на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) в возрасте 19 лет, став самым молодым чемпионом мира в истории параллельного гигантского слалома. Он первым из россиян одержал победу в параллельном слаломе на первенствах планеты.
"Это мой третий чемпионат мира, но особенно не задумываюсь о том, какой это турнир по счету и о защите титулов. Результат чемпионата мира в целом отличный, очень рад, что защитил титул в гигантском слаломе. В "гиганте" вчера был спокоен, а вот в слаломе сегодня было тяжелее, видимо, сильно хотел победить. Конечно, рассчитывал сегодня на слалом, но немного не получилось, ничего, работаем дальше", - рассказал Логинов ТАСС.
Золотая дебютантка
В женском зачете блеснула 17-летняя дебютантка София Надыршина. В понедельник она заняла второе место в гигантском слаломе, а во вторник одержала победу в параллельном слаломе. Россиянка стала самой молодой чемпионкой в параллельном слаломе за всю историю. На юниорском чемпионате мира 2020 года Надыршина выиграла три золотые медали.
"После финиша мне сразу сказали, что я самая молодая чемпионка мира в этой дисциплине, даже все заголовки в СМИ, которые видела, были про то, что 17-летняя спортсменка выиграла, - сказала Надыршина ТАСС. - Наверное, такие мысли, осознание этого приходит уже после победы, когда начинаешь смотреть новости, а после финиша была только одна мысль в голове: "Как классно!". Тем более это такой старт, где все за тебя болеют, поддерживают, это придает сил. Все поздравили после финиша, подходили и говорили, что я молодец, самая молодая чемпионка, что это нереально".
"Я ехала соревноваться, выигрывать эти медали. Чемпионат мира - тот старт, которого особенно ждешь, тем более что в этом году мы не знали точно, состоится он или нет. Я была настроена очень серьезно", - добавила спортсменка.
В финале Надыршина опередила представительницу Германии Рамону Хофмайстер, которая не финишировала. Третье место заняла немка Селина Йёрг. Еще одна россиянка Наталья Соболева выбыла на стадии 1/4 финала.
На большее и не рассчитывали
Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата мира в параллельных дисциплинах. "Мы полностью довольны выступлением сборной на чемпионате мира и количеством медалей. На большее не рассчитывали, все нормально", - сказал Тихомиров ТАСС.
По одному золоту, серебру и бронзе завоевали представители Австрии и Германии.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены вынуждены выступать без национального флага и гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года. Сноубордисты выступали на чемпионате мира под флагом Олимпийского комитета России и названием Russian Ski Federation или RSF.
"Гимна не хватало на награждении, помню, что на чемпионате мира в США на награждении пробрало до мурашек, очень круто. Честно говоря, вчера вообще забыл о том, что у нас нет гимна, вышел, ждал. Сам не ожидал - прозвучала какая-то музыка, но не то, конечно. Это не влияет на результаты, но с гимном награждение было бы круче", - отметил Логинов в беседе с ТАСС.