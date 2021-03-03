Не хватило только гимна. Российские сноубордисты выиграли пять наград чемпионата мира

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сборная России по сноуборду завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате мира в параллельных дисциплинах. Соревнования проходили в словенской Рогле.

Изначально чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля. Из-за пандемии коронавируса турнир отменили, позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение провести отдельные мировые первенства по каждой дисциплине.

В понедельник Дмитрий Логинов занял первое место в параллельном гигантском слаломе, став трехкратным чемпионом мира. Еще один россиянин Андрей Соболев завоевал бронзовую медаль. Во вторник в параллельном слаломе оба российских спортсмена боролись за третье место, победу одержал Логинов, который в полуфинальном заезде сошел с трассы, допустив ошибку. "Бывает такое, что на ровном месте спотыкаешься, и сегодня, видимо, удача была на австрийской стороне", - сказал Логинов ТАСС.

Победителем стал австриец Бенджамин Карл, опередивший в финале своего соотечественника Андреаса Проммеггера на 0,09 секунды. "Где-то допустили ошибки в полуфиналах, но ничего страшного. Трасса очень сложная, все заезды напряженные, так получилось. К сожалению, вышло так, что наши спортсмены встретились только в малом финале, а лучше бы в большом", - отметил в беседе с ТАСС президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

В 2019 году Логинов победил в параллельном гигантском слаломе и в параллельном слаломе на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) в возрасте 19 лет, став самым молодым чемпионом мира в истории параллельного гигантского слалома. Он первым из россиян одержал победу в параллельном слаломе на первенствах планеты.

"Это мой третий чемпионат мира, но особенно не задумываюсь о том, какой это турнир по счету и о защите титулов. Результат чемпионата мира в целом отличный, очень рад, что защитил титул в гигантском слаломе. В "гиганте" вчера был спокоен, а вот в слаломе сегодня было тяжелее, видимо, сильно хотел победить. Конечно, рассчитывал сегодня на слалом, но немного не получилось, ничего, работаем дальше", - рассказал Логинов ТАСС.

Золотая дебютантка

В женском зачете блеснула 17-летняя дебютантка София Надыршина. В понедельник она заняла второе место в гигантском слаломе, а во вторник одержала победу в параллельном слаломе. Россиянка стала самой молодой чемпионкой в параллельном слаломе за всю историю. На юниорском чемпионате мира 2020 года Надыршина выиграла три золотые медали.