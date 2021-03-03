{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Не хватило только гимна. Российские сноубордисты выиграли пять наград чемпионата мира

Спортсмены выступали на турнире без флага и гимна России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства
София Надыршина EPA-EFE/IGOR KUPLJENIK
Описание
София Надыршина
© EPA-EFE/IGOR KUPLJENIK

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сборная России по сноуборду завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате мира в параллельных дисциплинах. Соревнования проходили в словенской Рогле.

На эту тему
Федерация сноуборда России довольна итогами чемпионата мира в параллельных дисциплинах

Изначально чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля. Из-за пандемии коронавируса турнир отменили, позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение провести отдельные мировые первенства по каждой дисциплине.

В понедельник Дмитрий Логинов занял первое место в параллельном гигантском слаломе, став трехкратным чемпионом мира. Еще один россиянин Андрей Соболев завоевал бронзовую медаль. Во вторник в параллельном слаломе оба российских спортсмена боролись за третье место, победу одержал Логинов, который в полуфинальном заезде сошел с трассы, допустив ошибку. "Бывает такое, что на ровном месте спотыкаешься, и сегодня, видимо, удача была на австрийской стороне", - сказал Логинов ТАСС.

Победителем стал австриец Бенджамин Карл, опередивший в финале своего соотечественника Андреаса Проммеггера на 0,09 секунды. "Где-то допустили ошибки в полуфиналах, но ничего страшного. Трасса очень сложная, все заезды напряженные, так получилось. К сожалению, вышло так, что наши спортсмены встретились только в малом финале, а лучше бы в большом", - отметил в беседе с ТАСС президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

В 2019 году Логинов победил в параллельном гигантском слаломе и в параллельном слаломе на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) в возрасте 19 лет, став самым молодым чемпионом мира в истории параллельного гигантского слалома. Он первым из россиян одержал победу в параллельном слаломе на первенствах планеты.

"Это мой третий чемпионат мира, но особенно не задумываюсь о том, какой это турнир по счету и о защите титулов. Результат чемпионата мира в целом отличный, очень рад, что защитил титул в гигантском слаломе. В "гиганте" вчера был спокоен, а вот в слаломе сегодня было тяжелее, видимо, сильно хотел победить. Конечно, рассчитывал сегодня на слалом, но немного не получилось, ничего, работаем дальше", - рассказал Логинов ТАСС.

Золотая дебютантка

В женском зачете блеснула 17-летняя дебютантка София Надыршина. В понедельник она заняла второе место в гигантском слаломе, а во вторник одержала победу в параллельном слаломе. Россиянка стала самой молодой чемпионкой в параллельном слаломе за всю историю. На юниорском чемпионате мира 2020 года Надыршина выиграла три золотые медали.

На эту тему
Чемпионка мира сноубордистка Надыршина рассказала, что помогло ей настроиться на победу

"После финиша мне сразу сказали, что я самая молодая чемпионка мира в этой дисциплине, даже все заголовки в СМИ, которые видела, были про то, что 17-летняя спортсменка выиграла, - сказала Надыршина ТАСС. - Наверное, такие мысли, осознание этого приходит уже после победы, когда начинаешь смотреть новости, а после финиша была только одна мысль в голове: "Как классно!". Тем более это такой старт, где все за тебя болеют, поддерживают, это придает сил. Все поздравили после финиша, подходили и говорили, что я молодец, самая молодая чемпионка, что это нереально".

"Я ехала соревноваться, выигрывать эти медали. Чемпионат мира - тот старт, которого особенно ждешь, тем более что в этом году мы не знали точно, состоится он или нет. Я была настроена очень серьезно", - добавила спортсменка.

В финале Надыршина опередила представительницу Германии Рамону Хофмайстер, которая не финишировала. Третье место заняла немка Селина Йёрг. Еще одна россиянка Наталья Соболева выбыла на стадии 1/4 финала.

На большее и не рассчитывали

Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата мира в параллельных дисциплинах. "Мы полностью довольны выступлением сборной на чемпионате мира и количеством медалей. На большее не рассчитывали, все нормально", - сказал Тихомиров ТАСС.

На эту тему
Сноубордист Логинов рассказал, что ему не хватало гимна России во время награждения на ЧМ

По одному золоту, серебру и бронзе завоевали представители Австрии и Германии.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены вынуждены выступать без национального флага и гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года. Сноубордисты выступали на чемпионате мира под флагом Олимпийского комитета России и названием Russian Ski Federation или RSF.

"Гимна не хватало на награждении, помню, что на чемпионате мира в США на награждении пробрало до мурашек, очень круто. Честно говоря, вчера вообще забыл о том, что у нас нет гимна, вышел, ждал. Сам не ожидал - прозвучала какая-то музыка, но не то, конечно. Это не влияет на результаты, но с гимном награждение было бы круче", - отметил Логинов в беседе с ТАСС.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Футбол в Германии
Дортмундская "Боруссия" стала первым полуфиналистом Кубка Германии по футболу
В четвертьфинале дортмундцы со счетом 1:0 обыграли одноименный клуб из Мёнхенгладбаха
Читать полностью