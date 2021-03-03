Пеле сделал прививку от коронавируса

"Сегодня - незабываемый день. Я сделал прививку", - говорится в подписи к фотографии, на которой 80-летнему экс-спортсмену вводят препарат в правое плечо.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 марта. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) во вторник привился от коронавируса. Об этом король футбола сообщил в своем аккаунте в Instagram.

В то же время легендарный футболист призвал своих подписчиков не забывать, что пандемия продолжается и напомнил о необходимости соблюдать правила гигиены, по возможности, оставаться дома, а, появляясь в обществе, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. "Это пройдет, если мы будем думать о ближних и помогать друг другу", - подчеркнул единственный в истории мирового футбола трехкратный чемпион мира.

По информации портала G1, Пеле сделал прививку на дому вакциной Coronavac, разработанной китайской фармацевтической компаний Sinovac Biotech.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Бразилии 18 января. На данный момент для иммунизации населения используются препараты Sinovac Biotech и британско-шведской AstraZeneca. Кроме того, 23 февраля Anvisa одобрила для всеобщего применения вакцину американской Pfizer, которой, однако, пока нет в стране. По состоянию на вечер 1 марта первую дозу вакцины получили свыше 6,57 млн бразильцев (3,11% населения), обе дозы - 1,93 млн человек (0,91% населения).

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 114,1 млн человек, свыше 2,5 млн умерли. Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля прошлого года, занимает третье место после США и Индии по числу заболевших (10 587 001). По числу смертей (255 720) она уступает только Соединенным Штатам.