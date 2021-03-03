Чемпиона UFC Петра Яна отправили на карантин перед боем против Стерлинга

ЛАС-ВЕГАС /США/, 3 марта. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян отправлен на карантин перед боем против американца Алджамейна Стерлинга. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ян вместе с командой проведет на карантине несколько дней в предверии турнира в связи с пандемией коронавируса. Та же процедура ждет Стерлинга и других бойцов. Все они будут каждый день сдавать тесты на коронавирус.

Бой Ян - Стерлинг пройдет 6 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Поединок станет первой защитой чемпионского титула для россиянина.

Яну 28 лет, он стал чемпионом UFC 13 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В его активе в смешанных единоборствах 15 побед (в том числе семь побед подряд в UFC) и одно поражение. На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и три поражения.