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НХЛ

Гол Бучневича помог "Рейнджерс" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2, россиянин также отдал одну голевую передачу
Павел Бучневич Bruce Bennett/Pool Photo via AP
Описание
Павел Бучневич
© Bruce Bennett/Pool Photo via AP

ТАСС, 3 марта. "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:2 обыграл "Баффало" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей голами отметились Павел Бучневич (1-я минута), Алексис Лафренье (3), Крис Крайдер (30). У проигравших отличились Сэм Рейнхарт (1), Тобиас Ридер (37).

Бучневич забросил свою шестую шайбу в текущем сезоне НХЛ, также он отметился результативной передачей в эпизоде с голом Лафренье. Всего россиянин набрал 15 очков (6 голов + 9 передач) в 20 матчах. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 22 броска по своим воротам. Нападающий команды Артемий Панарин пропустил очередную игру в связи с вынужденным отпуском из-за обвинений бывшего главного тренера подмосковного "Витязя" Андрея Назарова в избиении 18-летней гражданки Латвии десятилетней давности.

"Рейнджерс" набрали 19 очков по итогам 20 матчей и занимают шестую позицию в таблице Восточного дивизиона. "Баффало" располагается на последней, восьмой строчке, набрав 15 очков за 20 игр.

В следующем матче "Рейнджерс" 5 марта сыграют в гостях против "Нью-Джерси". "Баффало" в тот же день встретится на выезде с "Нью-Йорк Айлендерс".

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