Гол Бучневича помог "Рейнджерс" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

Бучневич забросил свою шестую шайбу в текущем сезоне НХЛ, также он отметился результативной передачей в эпизоде с голом Лафренье. Всего россиянин набрал 15 очков (6 голов + 9 передач) в 20 матчах. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 22 броска по своим воротам. Нападающий команды Артемий Панарин пропустил очередную игру в связи с вынужденным отпуском из-за обвинений бывшего главного тренера подмосковного "Витязя" Андрея Назарова в избиении 18-летней гражданки Латвии десятилетней давности.

"Рейнджерс" набрали 19 очков по итогам 20 матчей и занимают шестую позицию в таблице Восточного дивизиона. "Баффало" располагается на последней, восьмой строчке, набрав 15 очков за 20 игр.

В следующем матче "Рейнджерс" 5 марта сыграют в гостях против "Нью-Джерси". "Баффало" в тот же день встретится на выезде с "Нью-Йорк Айлендерс".