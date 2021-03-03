{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Питтсбург" обыграл "Филадельфию" в матче НХЛ. Малкин отдал голевую передачу

Встреча закончилась со счетом 5:2
Евгений Малкин AP Photo/Keith Srakocic
Описание
Евгений Малкин
© AP Photo/Keith Srakocic

ТАСС, 3 марта. "Питтсбург" со счетом 5:2 обыграл "Филадельфию" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Питтсбурга" отличились Каспери Капанен (24-я, 29-я минуты), Брайан Раст (31), Коди Сеси (53), Майк Мэтсон (57). У "Филадельфии" заброшенными шайбами отметился Джоэль Фараби (23, 52).

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отдал один голевой пас, всего он набрал 13 очков (4 гола + 9 передач) в 21 матче. Капитан команды Сидни Кросби пропустил встречу, так как НХЛ внесла его в медицинский протокол по коронавирусу.

"Питтсбург" набрал 25 очков в 21 матче и занимает пятую строчку в таблице Восточного дивизиона. "Филадельфия" идет на четвертой позиции, набрав столько же очков за 19 игр.

Следующий матч команды проведут 5 марта в Питтсбурге.

В других встречах игрового дня "Монреаль" дома обыграл "Оттаву" (3:1), единственную шайбу у гостей забросил Артем Зуб. "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде обыграл "Нью-Джерси" (2:1), голкипер гостей Семен Варламов отразил 28 бросков по своим воротам, нападающий хозяев Никита Гусев отдал голевую передачу. "Коламбус" на своей площадке победил "Детройт" (4:1).

Теги
НХЛ
НХЛ
Гол Бучневича помог "Рейнджерс" обыграть "Баффало" в матче НХЛ
Встреча завершилась со счетом 3:2, россиянин также отдал одну голевую передачу
Читать полностью