"Питтсбург" обыграл "Филадельфию" в матче НХЛ. Малкин отдал голевую передачу

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отдал один голевой пас, всего он набрал 13 очков (4 гола + 9 передач) в 21 матче. Капитан команды Сидни Кросби пропустил встречу, так как НХЛ внесла его в медицинский протокол по коронавирусу.

"Питтсбург" набрал 25 очков в 21 матче и занимает пятую строчку в таблице Восточного дивизиона. "Филадельфия" идет на четвертой позиции, набрав столько же очков за 19 игр.

Следующий матч команды проведут 5 марта в Питтсбурге.

В других встречах игрового дня "Монреаль" дома обыграл "Оттаву" (3:1), единственную шайбу у гостей забросил Артем Зуб. "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде обыграл "Нью-Джерси" (2:1), голкипер гостей Семен Варламов отразил 28 бросков по своим воротам, нападающий хозяев Никита Гусев отдал голевую передачу. "Коламбус" на своей площадке победил "Детройт" (4:1).