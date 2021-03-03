"Тампа" победила "Даллас" в матче НХЛ. Василевский провел третью подряд игру "на ноль"

ТАСС, 3 марта. "Тампа" со счетом 2:0 обыграла "Даллас" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Ондржей Палат (8-я минута) и Янни Гурд (60).

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков по своим воротам и стал первой звездой встречи. Россиянин провел третью подряд игру "на ноль", что является лучшим показателем в текущем сезоне НХЛ. Василевский также установил личный рекорд по продолжительности "сухой" серии - 200 минут 45 секунд. Его предыдущий лучший результат - 184 минуты 49 секунд в сезоне-2017/18

Вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 17 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.

"Тампа" набрала 31 очко в 20 матчах и занимает первое место в таблице Центрального дивизиона. "Даллас" идет на последней позиции, набрав 16 очков в 17 играх.

Следующий матч "Тампа" проведет 5 марта в гостях против "Чикаго". "Даллас" в тот же день примет "Коламбус". В других матчах игрового дня "Каролина" в гостях победила "Нэшвилл" (4:2), "Виннипег" дома переиграл "Ванкувер" (5:2).