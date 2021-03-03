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Фигурное катание

Фигуристка Берестовская перешла в группу Тутберидзе

Ранее 13-летняя фигуристка тренировалась в группе Сергея Давыдова

ТАСС, 3 марта. Российская фигуристка Елизавета Берестовская, ранее работавшая в группе тренера Сергея Давыдова, перешла к Этери Тутберидзе. Об этом в своем Instagram сообщил Давыдов.

"Друзья, во избежание вопросов, деликатно сообщаем сами. Лиза Берестовская перешла в группу Тутберидзе Э. Г., прекрасного, опытного наставника. Лиза, команда Davydov Team желает тебе успехов, мы плодотворно поработали и прошли местами тернистый, но от этого не менее увлекательный путь. Мы желаем Лизе долгого спортивного и только победного роста", - написал Давыдов.

Берестовской 13 лет, в текущем сезоне она стала победительницей одного из этапов Кубка России среди юниоров, а также заняла пятое место на чемпионате России среди юниоров в феврале.

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