Вратарь "Тампы" Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 3 марта. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский стал первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В гостевом матче против "Далласа" (2:0) Василевский отразил 28 бросков и в третьей игре подряд сохранил ворота в неприкосновенности.

Второй звездой признан финский нападающий "Питтсбурга" Каспери Капанен, забросивший две шайбы в ворота "Филадельфии" (5:2).

Третьей звездой стал американский форвард "Виннипега" Кайл Коннор, на счету которого одна заброшенная шайба и две голевые передачи в игре против "Ванкувера" (5:2).