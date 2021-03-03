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НХЛ

Вратарь "Тампы" Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

Матч против "Далласа" стал для Василевского третьим "сухим" подряд
Андрей Василевский AP Photo/Tom Gannam
Описание
Андрей Василевский
© AP Photo/Tom Gannam

ТАСС, 3 марта. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский стал первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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В гостевом матче против "Далласа" (2:0) Василевский отразил 28 бросков и в третьей игре подряд сохранил ворота в неприкосновенности.

Второй звездой признан финский нападающий "Питтсбурга" Каспери Капанен, забросивший две шайбы в ворота "Филадельфии" (5:2).

Третьей звездой стал американский форвард "Виннипега" Кайл Коннор, на счету которого одна заброшенная шайба и две голевые передачи в игре против "Ванкувера" (5:2).

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