Тренер "Далласа" назвал Андрея Василевского лучшим голкипером НХЛ

ТАСС, 3 марта. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Рик Боунесс назвал российского голкипера "Тампы" Андрея Василевского лучшим вратарем лиги. Комментарий специалиста приводит пресс-служба НХЛ.
В ночь на среду "Тампа" на выезде обыграла "Даллас" со счетом 2:0. Василевский отразил 28 бросков по своим воротам и стал первой звездой встречи и игрового дня. Россиянин провел третью подряд игру "на ноль", что является лучшим показателем в текущем сезоне НХЛ. За "Даллас" выступает российский вратарь Антон Худобин.
"Если бы сегодня в воротах стоял любой другой вратарь, кроме Василевского, мы бы забили несколько голов, - сказал Боунесс. - Он был великолепен. Вот почему Василевский является лучшим вратарем в лиге".
Василевскому 26 лет, он выступает за "Тампу" с 2014 года. Россиянин является чемпионом мира 2014 года, победителем Кубка Стэнли (2020), обладателем приза лучшему вратарю НХЛ (2019).