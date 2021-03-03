Тренер "Далласа" назвал Андрея Василевского лучшим голкипером НХЛ

В ночь на среду "Тампа" на выезде обыграла "Даллас" со счетом 2:0. Василевский отразил 28 бросков по своим воротам и стал первой звездой встречи и игрового дня. Россиянин провел третью подряд игру "на ноль", что является лучшим показателем в текущем сезоне НХЛ. За "Даллас" выступает российский вратарь Антон Худобин.

"Если бы сегодня в воротах стоял любой другой вратарь, кроме Василевского, мы бы забили несколько голов, - сказал Боунесс. - Он был великолепен. Вот почему Василевский является лучшим вратарем в лиге".

Василевскому 26 лет, он выступает за "Тампу" с 2014 года. Россиянин является чемпионом мира 2014 года, победителем Кубка Стэнли (2020), обладателем приза лучшему вратарю НХЛ (2019).