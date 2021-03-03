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Сборные по футболу

Тренера сборной Уганды по футболу попросили отойти от управления командой на один месяц

Национальная федерация футбола использует этот отрезок для оценки и мониторинга работы команды

ТАСС, 3 марта. Исполнительный комитет Федерации футбольных ассоциаций Уганды попросил главного тренера национальной сборной Джонни Маккинстри отойти от управления командой на период с 2 по 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Руководить сборной будут его помощники - Мубиру Абдалла, Мбабази Ливингстон и тренер вратарей Каджоба Фред. Федерация использует этот отрезок для оценки и мониторинга работы команды.

Североирландцу Маккинстри 35 лет, он возглавляет команду Уганды с 2019 года.

В марте сборная Уганды проведет два матча отборочного турнира Кубка африканских наций. Соперниками команды будут сборные Буркина-Фасо (24 марта) и Малави (30 марта).

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