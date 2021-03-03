ТАСС, 3 марта. Российский гроссмейстер Алина Кашлинская вошла в состав комиссии спортсменов Международной федерации шахмат (FIDE). Об этом сообщает пресс-служба федерации.

В комиссию было включено еще 12 человек: Салем Салех (ОАЭ), Ахмед Адли (Египет), Антоанета Стефанова (Болгария), Каролина Лухан (Аргентина), Давид Навара (Чехия), Динара Садуакасова (Казахстан), Екатерина Аталик (Турция), Джомо Питтерсон (Ямайка), Джошуа Кастильо (Колумбия), Цзюй Вэньцзюнь (Китай), Одион Айкходже (Нигерия) и Сарасадат Хадемальшарие (Иран).

Совет FIDE оставил за собой право о назначении еще двух членов комиссии, так как по регламенту в комиссию должно входить 15 человек.

Полномочия спортсменов, впервые попавших в состав комиссии, продлятся до конгресса FIDE в 2022 году, остальные избраны на четырехлетний срок.

Кашлинской 27 лет, в 2019 году она стала чемпионкой Европы. В рейтинге FIDE она занимает 14-е место.