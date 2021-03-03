МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Дмитрия Логинова с победой на чемпионате мира по сноуборду 2021 года в параллельном гигантском слаломе, который проходил в словенской Рогле. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"В противостоянии с серьезными, именитыми соперниками вы проявили недюжинную силу воли, характер и по-настоящему соревновательный настрой. Защитили свой высокий титул чемпиона мира в параллельном гигантском слаломе", - отметил президент в поздравлении, пожелав спортсмену дальнейших успехов.

Путин также поблагодарил тренеров и наставников Логинова.

Логинов занял первое место в параллельном гигантском слаломе, став трехкратным чемпионом мира. В финале он победил итальянца Роланда Фишналлера, опередив его на 0,01 секунды. Логинову 21 год, он в третий раз стал чемпионом мира, до этого победив в 2019 году в параллельном гигантском слаломе и в параллельном слаломе. На ЧМ-2019 в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) Логинов в возрасте 19 лет стал самым молодым чемпионом мира в истории параллельного гигантского слалома и первым из россиян одержал победу в параллельном слаломе на первенствах планеты. Он четырежды побеждал на этапах Кубка мира, восемь раз - на чемпионатах мира среди юниоров.