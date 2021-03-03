Минспорт России и РФС заключили соглашение с Костромской областью о развитии футбола

ТАСС, 3 марта. Министерство спорта Российской Федерации, Российский футбольный союз (РФС), администрация Костромской области и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по развитию футбола в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и стратегии развития футбола в России до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

"Совместно с РФС, администрацией региона и федерацией футбола мы хотим сделать этот вид спорта доступным как для костромичей, так и для жителей районов области. Соглашение включает в себя строительство 13 инфраструктурных объектов, среди которых пять полноразмерных и шесть мини-футбольных площадок с искусственным покрытием. К концу 2024 года мы планируем открыть три новых отделения по футболу с группами подготовки девочек, подготовить несколько десятков новых тренеров и судей. Уверен, что реализация мероприятий соглашения повысит качество подготовки спортивного резерва в регионе и увеличит количество занимающихся футболом жителей области", - сказал министр спорта Олег Матыцин.

Президент РФС Александр Дюков рассчитывает, что реализация мероприятий по соглашению повысит интерес к футболу в регионе: "Для учащихся общеобразовательных школ будет организована Школьная футбольная лига, которая вместе с любительскими турнирами станет развиваться под эгидой региональной федерации футбола. В области будут ежегодно проводиться всероссийские и региональные футбольные фестивали и соревнования, будет более активно идти подготовка новых квалифицированных тренеров и судей для обслуживания матчей в регионе. Дополнительное обучение в академии РФС также смогут пройти учителя физкультуры, в том числе те, которые примут участие во всероссийском фестивале "Футбол в школе" и будут проводить в школах области уроки футбола. Развитию массового футбола в регионе будет также способствовать присвоение костромской спортивной школе № 3 статуса "детский футбольный центр", учреждение сможет рассчитывать на финансовую и методологическую поддержку со стороны РФС".

"Убежден, что реализация соглашения о развитии этого вида спорта в регионе будет способствовать повышению уровня подготовки юных футболистов. И в итоге в области появятся новые звездочки и таланты, которые в дальнейшем смогут играть в ведущих профессиональных футбольных клубах страны, отстаивать честь родного региона и страны на турнирах самого высокого уровня", - сказал губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Председатель Федерации футбола Костромской области Андрей Иванов заявил, что данное соглашение станет важным шагом для развития футбола в субъекте: "Подписанное соглашение - важный шаг для дальнейшего развития футбола в области. Мы с нетерпением ждем открытия детского футбольного центра в Костроме и укладки новых футбольных полей и площадок. Готовы к совместной работе по улучшению кадрового обеспечения тренеров и судей".

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.