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Футбол в Испании

СМИ: "Реал" готов продать футболиста Варана "Манчестер Юнайтед" летом

Трансферная стоимость игрока оценивается в €70 млн

ТАСС, 3 марта. Руководство испанского футбольного клуба "Реал" рассматривает возможность продажи французского защитника Рафаэля Варана в английский "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По данным издания, руководство "Реала" пессимистично оценивает шансы на продление контракта с футболистом и может рассмотреть его продажу. Действующие соглашение француза рассчитано до июня 2022 года.

Предметный интерес к Варану проявляет "Манчестер Юнайтед". Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €70 млн.

Варану 27 лет, он выступает за "Реал" с 2011 года. Футболист является трехкратным чемпионом Испании, победителем Кубка Испании, трехкратным обладателем суперкубка Испании, по четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, трижды выигрывал Суперкубок УЕФА, в составе сборной Франции стал чемпионом мира 2018 года.

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