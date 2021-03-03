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Олимпиада в Токио

СМИ: власти Японии начали рассмотрение варианта проведения Игр без иностранных зрителей

По информации газеты Mainichi, решение по этому вопросу может быть принято до конца марта
Председатель оргкомитета Олимпийских игр Сэйко Хасимото EPA-EFE/Du Xiaoyi / POOL
Описание
Председатель оргкомитета Олимпийских игр Сэйко Хасимото
© EPA-EFE/Du Xiaoyi / POOL

ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Японии приступило к рассмотрению возможности проведения летних Олимпийских Игр в Токио без иностранных зрителей из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом в среду сообщила японская газета Mainichi.

По данным издания, окончательное решение по этому вопросу может быть принято в течение этого месяца.

Глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото в опубликованном 27 февраля интервью газетам "Иомиури" и "Асахи" высказала мнение о том, что Игры все же должны проводиться со зрителями, несмотря на ситуацию с пандемией. При этом она указала на необходимость в первую очередь позаботиться о мерах против распространения инфекции. Вопрос о зрителях пока не решен, он будет рассматриваться на консультациях с участием, в частности, Международного олимпийского комитета, правительства Японии и администрации Токио.

Олимпиада в японской столице должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии Игры были перенесены на год и теперь планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Олимпиады "Токио-2020" сохранено.

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Олимпиада в Токио
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