Около 90 конькобежцев примут участие в чемпионате России в Иркутске

ИРКУТСК, 3 марта. /ТАСС/. Порядка 90 атлетов примут участие в чемпионате России по конькобежному спорту в многоборье, который пройдет в Иркутске с 12 по 14 марта. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Иркутске в ледовом дворце "Байкал" с 12 по 14 марта состоится чемпионат России по конькобежному спорту в многоборье, - говорится в сообщении. - Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 90 сильнейших конькобежцев страны".

В Иркутской области в настоящее время нет запрета на проведение спортивных мероприятий, но заполняемость трибун не должна превышать 50%.

Ледовый дворец Байкал рассчитан на 6 тыс. зрителей, он был открыт в сентябре 2020 года. В октябре дворец примет матчи чемпионата мира по хоккею с мячом.