Прощание со спортивным комментатором Юрием Розановым пройдет 4 марта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Церемония прощания со спортивным комментатором Юрием Розановым состоится 4 марта в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала "Матч ТВ", где работал Розанов.

О смерти комментатора стало известно в среду, ему было 59 лет. В 2019 году у Розанова был диагностирован рак.

"Завтра в 11:00 мск мы прощаемся с Юрием Розановым. Гражданская панихида пройдет по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25 (зал гражданской панихиды при морге ЦКБ)", - сказали в пресс-службе.

Розанов начал карьеру комментатора в 1996 году на "НТВ Плюс", победив в конкурсе комментаторов. В начале карьеры он работал на хоккейных матчах, после чего стал комментировать футбол. Неоднократно работал на матчах чемпионатов мира и Европы, Лиги чемпионов, чемпионатов России, Англии, Италии, Испании. Также Розанов комментировал гандбол на летних Олимпийских играх.