Зюзин заявил, что "Сочи" не столкнется с задержками по зарплате в следующем сезоне

ТАСС, 3 марта. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" в следующем сезоне не столкнется с задержками по выплатам игрокам заработанной платы. Об этом на пресс-конференции заявил спортивный директор "Сочи" Андрей Зюзин.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщала, что клуб имел долги по зарплате перед игроками за три месяца - с ноября по январь. В феврале генеральный директор "Сочи" Сергей Воропаев рассказал ТАСС, что клуб выплатил все долги.

"На следующий год ситуацию мы исправим, чтобы задержек не было. В течение сезона была проведена большая работа, и в следующем мы с этим не столкнемся", - сказал Зюзин.

В октябре 2020 года Сергей Ставровский сменил Александра Андриевского на посту главного тренера "Сочи". "Мы ведем активную работу по тренерскому штабу, на данный момент ведутся переговоры с каждым из тренеров. У нас есть понимание, что мы хотим продолжить сотрудничество со Ставровским и всем нашим штабом", - отметил Зюзин.

"Сочи" по итогам завершившегося регулярного чемпионата занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции и не попал в плей-офф.