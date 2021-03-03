СМИ: государственный фонд Саудовской Аравии заинтересован в покупке акций "Интера"

ТАСС, 3 марта. Акции итальянского футбольного клуба "Интер" могут быть проданы государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал Football Italia.

По информации источника, фонд проявил интерес к покупке, в то время как американская инвестиционная компания Fortress Investment Group уже сделала предварительное предложение о покупке контрольного пакета акций нынешнему владельцу - китайской компании Suning, которая рассматривает возможность продажи пакета акций, в том числе контрольного. Ранее стало известно об интересе к сделке со стороны британской инвестиционной компании BC Partners, однако на данный момент она не смогла прийти к соглашению с Suning, так как последняя оценивает стоимость активов клуба в €1 млрд.

Также портал сообщает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заинтересован в покупке пакета акций "Интера" через государственный фонд. Летом 2020 года кронпринц вел переговоры с владельцем английского "Ньюкасла" о приобретении клуба, но Футбольная ассоциация Англии заблокировала сделку.

На прошлой неделе сообщалось, что Suning приняла решение о сокращении инвестиций, которые не имеют отношения к розничному бизнесу. В связи с этим в Китае были ликвидированы женский и мужской футбольные клубы "Цзянсу Сунин", мужская команда по итогам сезона 2020 года стала чемпионом Китая.

"Интер" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 56 очков в 24 матчах.