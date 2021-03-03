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Единая лига ВТБ

Баскетболист Воронцевич подписал контракт с "Нижним Новгородом"

Соглашение с капитаном сборной России рассчитано до конца сезона

ТАСС, 3 марта. Капитан сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич перешел в "Нижний Новгород" на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Соглашение с тяжелым форвардом рассчитано до конца нынешнего сезона. Последним клубом Воронцевича был московский ЦСКА, за который он выступал с 2006 по 2020 год.

Воронцевичу 33 года, он является 13-кратным чемпионом России, трехкратным чемпионом Евролиги, двукратным обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года.

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