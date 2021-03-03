Сорокин надеется, что иностранные болельщики смогут посетить матчи Евро-2020 в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Генеральный директор организационного комитета российской части чемпионата Европы по футболу Алексей Сорокин выразил надежду на то, что эпидемиологическая ситуация позволит иностранным болельщикам приехать на матчи турнира в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал журналистам.

В Санкт-Петербурге состоятся встречи сборных Бельгии и России (12 июня), Финляндии и России (16 июня), Финляндии и Бельгии (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.

"Ситуация у нас более благоприятная, чем во многих городах. Сейчас приняты определенные меры, которые делают это [приезд иностранцев в Россию] затруднительным, но мы надеемся на стабилизацию ситуации и допуск иностранных болельщиков", - сказал Сорокин.

Гендиректор подчеркнул, что фан-зоны во время чемпионата Европы в Санкт-Петербурге обязательно будут. "Сегодня у нас в Петербурге разрешено посещение 75% на спортивных матчах. Мы активно занимаемся вакцинированием, это дает нам надежду на то, что к апрелю будет высокий уровень иммунитета и это даст повод принять решение в пользу болельщиков", - отметил он.

Союз европейских футбольных ассоциаций определится с форматом допуска зрителей на матчи чемпионата Европы 7 апреля.

Чемпионат Европы пройдет в 12 городах с 11 июня по 11 июля 2021 года.