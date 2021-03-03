Шайбеков: разгромная победа в 1/8 финала Кубка России придаст "Уфе" уверенности

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Разгромная победа в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России по футболу над екатеринбургским "Уралом" придаст "Уфе" уверенности. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор клуба Ринат Шайбеков.

"Уфа" в среду на домашнем стадионе "Нефтяник" обыграла "Урал" в последнем матче 1/8 финала Кубка России со счетом 3:0. Дублем в составе уфимцев отметился Тимур Жамалетдинов, еще один мяч с пенальти на счету Комнена Андрича. Игра должна была состояться 22 февраля, но была перенесена на 3 марта из-за непогоды.

"Конечно, "Урал" - упертый соперник, игра была до первого гола - мы забили, и у нас все пошло хорошо, - сказал Шайбеков. - Вся команда сыграла хорошо, а не только Тимур Жамалетдинов. Выполнили установку тренера, хотя было несколько неприятных моментов. В остальном, что тренер просил, что наигрывал на сборах - игроки все сделали".

"Думаю, это будет хороший толчок для нашей команды. Нам надо было не пропустить и забить побольше, чтобы получить уверенность", - добавил гендиректор "Уфы".

Жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка России состоится 3 марта. Ее прямая трансляция пройдет на телеканале "Матч ТВ", начало - 17:50 мск. Ранее в 1/4 финала турнира вышли московские "Динамо", ЦСКА и "Локомотив", тульский "Арсенал", самарские "Крылья Советов", грозненский "Ахмат" и "Сочи".

"Предпочтений нет. Остались все сильнейшие, но думаю, что все будет нормально", - резюмировал Шайбеков.